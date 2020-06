Duda podkreślał, że firma Wireland, która na co dzień produkuje płyty wiórowe i wyposażenie sklepów, obecnie zajęła się produkcją "stacji do dezynfekcji rąk", na którą otrzymała wsparcie z Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach tarczy antykryzysowej. Zaznaczył, że produkcja odbywa się z materiałów polskich producentów. "To jest ogromna partia zamówień, która firma realizuje nie tylko na rynek polski, ale również na rynki zagraniczne" - podkreślił Duda.

Jak dodał, dzięki wsparciu z tarczy udało się w zakładzie produkcyjnym firmy Wireland utrzymać miejsca pracy. Otrzymała ona "w błyskawicznym tempie" ponad 1 mln zł z PFR. Prezes bytowskiej firmy Henryk Recław przyznał, że pieniądze Wireland otrzymał w ciągu dwóch dni po złożeniu wniosku 8 maja i zapowiedział zwiększenie liczby pracowników.

"To jest właśnie ten element, który był i jest w tej chwili tak bardzo ważny - PFR wypłaca polskim firmom w całym naszym kraju 1 mld zł dziennie - to jest ta pomoc, która wędruje wszędzie, to już ponad 46 mld zł, które sam Fundusz wypłaci" - mówił.

"Jeżeli do tego dodamy pomoc, która jest wypłacana przez ZUS, przez BGK i przez urzędy pracy, to w sumie to jest ponad 79 mld zł, które w ramach tarczy antykryzysowej i tarczy finansowej zostały przekazane polskim firmom" - dodał prezydent.

Powołując się na dane przekazane mu przez prezesa PFR, prezydent poinformował, że dzięki wsparciu z tarczy udało się uratować "około 4 mln miejsc pracy". "Sam Fundusz uratował prawie 3 mln miejsc pracy, a więc to są ogromne liczby, (…) to ogromna liczba rodzin, które dzięki temu (wsparciu) mają pieniądze na to, żeby normalnie funkcjonować - zaznaczył Duda.

Podkreślił, że tylko w powiecie bytowskim są 122 firmy, które otrzymały wsparcie z PFR na kwotę ok. 55 mln zł. 3300 miejsc pracy zostały osłonione. "To jest bardzo wymierne wsparcie dla gospodarki w tym powiecie (…). W samym województwie pomorskim są to ponad 2 mld zł, które zostały wypłacone w ramach świadczeń pomocowych dla ponad 5 tys. firm, które w sumie zatrudniają ponad 100 tys. pracowników" - podał prezydent.

Duda dodał, że uruchamiane jest kolejne wsparcie w ramach tarczy finansowej. "25 mld zł, które dzisiaj rusza, by wspierać duże firmy w naszym kraju" - poinformował prezydent. Zaznaczył, że wymagało ono notyfikacji Komisji Europejskiej. Pomoc udzielana będzie w formie pożyczek ze wsparciem szeregu instrumentów finansowych.

"To jest efekt konsultacji z przedsiębiorcami. Oni mówili +my potrzebujemy pożyczek, my nie potrzebujemy tego, by polskie państwo cokolwiek nam dawało" - mówił Duda. Podkreślił przy tym, iż liczy na to, że dzięki również temu wsparciu polska gospodarka szybko wróci na drogę dynamicznego rozwoju sprzed koronawirusa.

Wiceprezes PFR Bartosz Marczuk poinformował, że od godz. 12 duże firmy zatrudniające ponad 249 osób mogą aplikować o wsparcie w ramach kolejnego etapu tarczy finansowej. Dodał, że z tarczy skierowanej do małych i średnich firm skorzystało 250 tys. firm.