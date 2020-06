Prezydent podkreślił podczas spotkania z mieszkańcami Lęborka, że obecnie Polska, Europa, ale też cały świat, przeżywają trudny czas związany z epidemią koronawirusa.

"Jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne, udało się - także dzięki państwa odpowiedzialności - przynajmniej jak do tej pory bezpiecznie przejść przez czas epidemii i na szczęście liczba zgonów nie jest duża w stosunku do innych krajów Europy, można śmiało mówić, że jest wręcz niewielka" - powiedział Andrzej Duda.

Dodał, że w Polsce "na szczęście dla nikogo nie zabrakło miejsca w szpitalu, szpitale jednoimienne zdały egzamin, na szczęcie dla nikogo nie zabrakło respiratora, na szczęcie nie trzeba było wybierać, żeby respirator dać młodszemu a odmówić go seniorowi".

Jak mówił prezydent, porównując sytuację w Polsce do innych krajów Europy, w naszym kraju jest też niewielka liczba zachorowań. "Ale trzeba powiedzieć jedno: te zachorowania cały czas są. To są setki zachorowań dziennie. Proszę państwa o to, by jednak nadal starać się przestrzegać tych podstawowych zasad sanitarnych, które zostały na samym początku wprowadzone: myć ręce, być ostrożnym, starać się chodzić raczej w maseczkach, zwłaszcza tam, gdzie spotykamy się w większym gronie" - powiedział prezydent.