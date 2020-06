W poniedziałek w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyła się konferencja prasowa dotycząca planów relokacji imigrantów. Udział w niej wzięli szef MSWiA Mariusz Kamiński oraz podsekretarz stanu w MSWiA Bartosz Grodecki.

W trakcie konferencji Mariusz Kamiński mówił o liście, który do Komisji Europejskiej wystosowali ministrowie spraw wewnętrznych państw Grupy Wyszehradzkiej - Polski, Słowacji, Węgier i Czech, a także Estonii, Łotwy oraz Słowenii. Pismo dotyczy Paktu w sprawie Migracji i Azylu, którego publikację zapowiedziano na drugi kwartał bieżącego roku.

"W dokumencie tym wyrażamy stanowczy sprzeciw przeciwko powrotowi sprawy obowiązkowych relokacji na terenie UE nielegalnych imigrantów. Wyrażamy stanowczy sprzeciw i twardo mówimy, że tego typu instrumenty i tego typu rozwiązania nie będą przez nas akceptowane" - oświadczył szef MSWiA.

"Chcę zapewnić wszystkich polskich obywateli, że rząd Polski, rząd Prawa i Sprawiedliwości jednoznacznie i zdecydowanie przeciwstawia się jakimkolwiek relokacjom nielegalnych imigrantów na terenie naszego kraju. Jest to stanowisko jasne, jednoznaczne i niepodlegające negocjacjom" - powiedział Kamiński.

Z kolei wiceminister MSWiA Bartosz Grodecki podkreślił, że w dokumencie silnie akcentowana jest ochrona granic zewnętrznych. "Granica zewnętrzna nie jest jednolicie chroniona" - zaznaczył.

"Postulujemy o ujednolicenie procedur, wprowadzenie obowiązkowej procedury granicznej jak też wyposażenie Europejskiej Agencji Służby Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) w kompetencję powrotową tak, aby zarządzanie tą migracją i azylem było skuteczniejsze" - podał Grodecki.

Szef MSWiA był również pytany o plan otwarcia granic, m.in. z Litwą, w związku ze znoszeniem ograniczeń dotyczących pandemii koronawirusa, a także o procedury z tym związane - tzw. protokoły zielone i pomarańczowe.

"W najbliższych dniach będzie ogłoszona decyzja w tej sprawie; jeszcze przed Bożym Ciałem. Chcę powiedzieć, że trwają analizy sytuacji epidemicznych w państwach europejskich, w państwach świata. Dziś jeszcze po południu mam kolejne spotkanie z Głównym Inspektorem Sanitarnym, który przez weekend dokonał takiej analizy sytuacji epidemicznej w innych państwach świata tak, żebyśmy podjęli bezpieczne i optymalne decyzje" - powiedział Kamiński.

Podkreślił także, że MSWiA zapewni pomoc mieszkańcom Kaniowa, którzy ucierpieli podczas niedzielnej burzy.

"Wojewoda śląski jest w kontakcie z mieszkańcami, jest w kontakcie z lokalnym samorządem, szybko udzieli wsparcia finansowego. A po oszacowaniu strat związanych z klęską żywiołową w tej miejscowości również Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ma rezerwy finansowe związane z funduszem klęskowym, które będą udzielane tym mieszkańcom, którzy są w potrzebie" - zapewnił Kamiński, dodając, że w tej sprawie rozmawiał z prezydentem Andrzejem Dudą.

"Rozmawiałem wczoraj z prezydentem, który do mnie zadzwonił, który wyraził obawę, co do sytuacji w tej miejscowości w związku z trąbą powietrzną, z tą klęską żywiołową. Prosił o pomoc dla mieszkańców. Oczywiście taka pomoc będzie udzielona" - dodał szef MSWiA.