Na briefingu prasowym przed siedzibą Państwowej Komisji Wyborczej pełnomocnik wyborczy komitetu Andrzeja Dudy, poseł PiS Krzysztof Sobolewski zapowiedział złożenie wniosków o ponowną rejestrację komitetu wyborczego i kandydata.

"Za chwilę wchodzę, aby złożyć dokumenty, które w pierwszej kolejności - potwierdzają chęć uczestnictwa komitetu wyborczego kandydata na prezydenta Andrzeja Dudy w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca i jednocześnie zgłaszam ponowną chęć kandydowania i wzięcia udziału w wyborach przez kandydata popieranego przez Zjednoczoną Prawicę, czyli pana prezydenta Andrzeja Dudę" - powiedział Sobolewski.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym do 5 czerwca trzeba zawiadomić PKW o utworzeniu nowych komitetów wyborczych kandydatów na prezydenta oraz zawiadomić PKW o uczestnictwie w wyborach przez komitety wyborcze, których zawiadomienia zostały przyjęte w związku z wyborami, które miały odbyć się 10 maja. Do 10 czerwca można zgłosić do PKW nowych kandydatów w wyborach prezydenckich oraz ponownie zgłosić jako kandydatów tych, których komitety zostały zarejestrowane przed wyborami zarządzonymi na 10 maja.(PAP)

autorzy: Olga Zakolska, Grzegorz Bruszewski