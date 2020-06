Na szczycie finansowym organizacji w Londynie przekazano, że deklaracje darczyńców przekroczyły założony cel 7,4 mld dolarów, co „pomoże w zaszczepieniu 300 mln dzieci w najbiedniejszych krajach świata na choroby takie jak odra, polio i błonica” do 2025 roku. Sfinansuje to również stworzenie zapasów szczepionek zapewniających ochronę na wypadek pojawienia się ognisk chorób zakaźnych.

Sojusz zebrał również 567 mln dolarów - z początkowego celu 2 mld dolarów - w ramach programu wspierania rynku (ang. Advanced Market Commitment, AMC) na zakup przyszłych szczepionek przeciw Covid-19.

Pozwoli to zagwarantować wystarczającą liczbę dawek - po jej opracowaniu - dla biednych krajów w celu zapewnienia odporności pracowników ochrony zdrowia i osób z grup wysokiego ryzyka, a także stworzyć tzw. bufor dawek do użycia w razie potrzeby.

Ze względu na zabezpieczenie funduszy przez GAVI - jak informuje agencja Reutera - brytyjska firma farmaceutyczna AstraZeneca podwoiła swoje zdolności produkcyjne potencjalnej szczepionki przeciwko Covid-19 do 2 mld dawek.

GAVI, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) ostrzegły, że 80 mln dzieci poniżej pierwszego roku życia jest zagrożonych różnymi chorobami z powodu zakłóceń w podstawowych programach szczepień wynikających ze względu na pandemię koronawirusa.

Wielka Brytania, będąca gospodarzem szczytu, była jednym z największych darczyńców GAVI przeznaczając na podstawowe cele Sojuszu równowartość 416 mln dolarów rocznie przez następne pięć lat. Inni główni darczyńcy to Fundacja Billa i Melindy Gatesów, która przekazała 1,6 mld dolarów na okres do 2025 roku, a także rządy Norwegii, Niemiec i Stanów Zjednoczonych. Komisja Europejska przekaże w latach 2021–2025 300 mln euro.

„Aby pokonać pandemię Covid-19, świat potrzebuje czegoś więcej niż przełomowej nauki, potrzebuje przełomowej hojności" - powiedział Bill Gates na szczycie. Dodał, że kiedy szczepionki przeciwko Covid-19 będą gotowe, fundusze AMC zapewnią do nich dostęp ludziom na całym świecie.

GAVI jest partnerstwem publiczno-prywatnym wspieranym m.in. przez Fundację Billa i Melindy Gatesów, WHO, Bank Światowy i UNICEF.