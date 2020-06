Prezydent wygłosił oświadczenie po wystąpieniu w Sejmie premiera Mateusza Morawieckiego, który zwrócił się o wotum zaufania dla rządu.

"Wysłuchałem tego wystąpienia z satysfakcją, albowiem kila dni temu zaproponowałem premierowi, patrząc na sytuację polityczna w naszym kraju (…), aby wyszedł i wystąpił o wyrażenie przez Sejm wotum zaufania dla rządu" – powiedział prezydent Duda w czwartek po sejmowym przemówieniu Mateusza Morawieckiego.

Dodał, że chodziło o to, "aby zakończyć i przeciąć ten proces, w którym de facto rządowi i większości parlamentarnej przeszkadza się w działaniach, które mają prowadzić do zakończenia epidemii koronawirusa, ale w każdym razie stworzenia warunków całkowicie bezpiecznych dla życia i zdrowia Polaków, jak również do tego, by w sposób sprawny, konsekwentny walczyć ze skutkami kryzysu gospodarczego".

Według prezydenta stan pandemii "wymaga - po to, żeby ratować polska gospodarkę - konsekwentnego spokojnego działania" dla przetrwania pracodawców i ratowania miejsc pracy. Duda wyraził satysfakcję, że wielu przedsiębiorców skorzystało z rozwiązań, które – jak dodał – pozwoliły utrzymać 2 mln, a prawdopodobnie 3 mln miejsc pracy.