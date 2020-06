Play rozbudowuje sieć 5G, która obejmie 53 miejscowości do końca czerwca



Warszawa, 04.06.2020 (ISBnews) - Play, po uruchomieniu pierwszej sieci 5G na terenie Trójmiasta, rozpoczyna udostępnianie 5G w kolejnych 53 miastach i miejscowościach z wykorzystaniem ponad 500 stacji bazowych, podała spółka. Sieć 5G w Play wykorzystuje pasmo 2100 MHz.

"Play jako pierwszy operator w Polsce już w grudniu 2019 r. uruchomił 5G z wykorzystaniem pasma 2100 MHz i zgodnie z zapowiedziami kontynuuje wdrażanie tej nowoczesnej technologii w całym kraju. Z początkiem czerwca 2020 uruchomiliśmy ponad 500 stacji 5G, które do końca miesiąca obejmą swym zasięgiem 53 miasta i miejscowości. W ciągu najbliższych miesięcy będziemy dalej przystosowywać naszą sieć do technologii 5G w częstotliwości 2100 MHz, ale to dopiero początek. Maksymalizacja korzyści z technologii 5G dla klientów wymaga jeszcze rozdysponowania dodatkowych częstotliwości dedykowanych 5G. Mamy nadzieję na szybkie wznowienie aukcji, zwłaszcza, że trwająca obecnie pandemia jeszcze wydatniej pokazała, jak ważny dla społeczeństwa jest dostęp do nowoczesnej sieci, jaką jest sieć 5G w Play"- powiedział CEO Play Jean Marc Harion, cytowany w komunikacie.

Po zakomunikowaniu wdrożenia 5G w Play w grudniu 2019 r. i tegorocznym styczniowym uruchomieniu pierwszej sieci 5G na terenie Trójmiasta operator kontynuował rozbudowę i modernizację sieci w tej technologii. Efektem tego będzie udostępnienie 5G w 53 miastach i miejscowościach z wykorzystaniem ponad 500 stacji bazowych. Zasięgiem będą objęte zarówno duże aglomeracje miejskie m.in.: Warszawa, Kraków, Wrocław, jak i wiele mniejszych miejscowości, np.: Augustów, Zakopane, Szczyrk, Bukowina Tatrzańska, Karpacz, Giżycko, Mrągowo, Kołobrzeg, Ustka i Władysławowo. Ponadto, Play stale rozbudowuje i modernizuje swoją sieć oraz obecnie posiada ponad 8100 stacji bazowych, z których powyżej 40% działa w standardzie 5G Ready zapewniając zasięg tej technologii ponad 50% populacji Polski, podano także.

Według spółki, sieć 5G oparta na częstotliwościach z pasma C oraz powszechna dostępność urządzeń końcowych w Polsce zapewni użytkownikom nową jakość korzystania z internetu mobilnego, którego zastosowania i wykorzystanie dynamicznie rośnie. Ostatnie miesiące pokazały, jak istotny jest dostęp do internetu. Możliwość zdalnej pracy, nauki oraz rozrywki stała się powszechnym standardem, a do jego utrzymania wymagana jest modernizacja i rozwój sieci komórkowych, aby ich zasięg i przepustowość wzrastały w odpowiedzi na zapotrzebowanie.

"Operator uważnie śledzi ostatnie wydarzenia dotyczące aukcji częstotliwości 5G w paśmie C, która miała się rozpocząć pod koniec kwietnia i deklaruje swoją gotowość do udziału w aukcji. Dla postępów w rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej kluczowe pozostaje sprzyjające otoczenie inwestycyjne, a w szczególności konieczność pełnej harmonizacji norm w zakresie pola elektromagnetycznego w polskim porządku prawnym" - czytamy także.

Play Communications jest właścicielem 100% udziałów w P4 (Play), która jest operatorem telefonii komórkowej Play. Spółka zadebiutowała na GPW w lipcu 2017 r.

(ISBnews)