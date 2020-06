Senat: Komisje za zmianami zasad zawieszania wójtów i burmistrzów

Trzy senackie komisje poparły we wtorek projekt, zgodnie z którym decyzja o zastosowaniu wobec podejrzanego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zawieszenia w czynnościach powinna należeć do sądu, a nie do prokuratora, jak to jest obecnie. Projekt trafi na posiedzenie Senatu.