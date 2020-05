Kandydat KO na prezydenta RP Rafał Trzaskowski odwiedził w niedzielę Wrześnię. W trakcie konferencji prasowej, która odbyła się pod jedną z lokalnych firm, Trzaskowski podkreślił, że "takie miejsca, jak właśnie to, strefy ekonomiczne pokazują, jak niesamowicie ważną rolę w rozwoju naszego kraju ma samorząd".

Jak tłumaczył, "to właśnie przykład dobrej współpracy samorządów wszystkich szczebli - wojewódzkiego, gminnego i powiatowego, powoduje, że można przygotować takie miejsca, że można ściągnąć inwestorów, i że dzięki temu region, gmina, ale również gospodarka całego naszego kraju może się szybciej rozwijać".

Trzaskowski zaznaczył, że obecnie – w czasie epidemii koronawirusa - potrzeba przede wszystkim pomocy dla przedsiębiorców. "Właśnie dlatego, żeby utrzymać wzrost gospodarczy, konieczna jest przede wszystkim walka o każde miejsce pracy" - mówił.

Trzaskowski podkreślił, że spotykał się z wieloma przedsiębiorcami w Wielkopolsce, wcześniej w lubuskim, i – jak wskazał - wszyscy oni dbają o miejsca pracy w tym trudnym czasie. "To jest w tej chwili sprawa absolutnie podstawowa. To powinno być główne zadanie rządu" – wskazał.

"Dlatego też proponowałem, żeby przesunąć realizację niektórych wielkich projektów inwestycyjnych, które są też wątpliwe, takich jak na przykład Centralny Port Komunikacyjny, po to, żeby te pieniądze wykorzystać właśnie na to – na pomoc w obronie każdego miejsca pracy. I to jest kwestia zasadnicza" – podkreślił Trzaskowski.

Dodał, że "do realizacji tego typu inwestycji, do obrony miejsc pracy konieczny jest silny samorząd i konieczna jest współpraca pomiędzy samorządem a przedsiębiorcami". "I właśnie tutaj, w Wielkopolsce, widać jak ta współpraca się dobrze układa i dzięki temu możemy mieć rozkwitające strefy gospodarcze, które zapewniają setki tysięcy miejsc pracy" - zaznaczył.

W trakcie konferencji prasowej kandydat KO na prezydenta RP pytany był m.in. o jego opinię na temat zasadności dwóch dużych infrastrukturalnych projektów – dotyczących przekopu Mierzei Wiślanej, oraz CPK.

Odnosząc się do tych kwestii odpowiedział: "To nie jest pytanie do mnie, tylko to do Polek i Polaków - czy dzisiaj w czasach epidemii najważniejszym priorytetem powinien być przekop Mierzei? Czy najważniejszym priorytetem powinno być wspieranie fundacji partyjnych PiS? Czy najważniejszym priorytetem powinno być budowanie za setki miliardów złotych portu komunikacyjnego, który jest kompletnie nieprzygotowany? bo nie było żadnych rozmów z przewoźnikami, którzy by chcieli z tego portu latać?".

"Pytanie jest tylko takie – czy dzisiaj to są najważniejsze priorytety? Czy dzisiaj nie powinniśmy przede wszystkim dofinansować służby zdrowia, walczyć o bezpieczeństwo, walczyć o każde miejsce pracy i na to przeznaczać pieniądze. Mi się wydaje – po tych rozmowach, setkach, tysiącach rozmów z Polkami i Polakami – że dzisiaj to jest właśnie priorytet - miejsca pracy. I w związku z tym, te niesłychanie kosztowne inwestycje mogą być przesunięte w czasie" – dodał.

W trakcie niedzielnej wizyty w Wielkopolsce Trzaskowski odwiedzi także m.in. Konin, gdzie spotka się z samorządowcami i przedsiębiorcami. (PAP)

autor: Anna Jowsa