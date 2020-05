Zgodnie z zapowiedziami wiceministra infrastruktury Marcina Horały, przywracanie połączeń lotniczych pasażerskich będzie się odbywało w trzech fazach: najpierw loty krajowe od 1 czerwca, a następnie europejskie i na koniec międzykontynentalne, ale tylko tam, gdzie sytuacja epidemiczna jest pod kontrolą.

W poniedziałek z połączeniami krajowymi ma ruszyć PLL LOT, na razie do 8 miast. Będą to loty: do trzech razy dziennie na trasie Warszawa-Gdańsk; do dwóch razy dziennie z Warszawy do Krakowa, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Wrocławia i Zielonej Góry oraz raz dziennie z Krakowa do Gdańska. Pierwszym rejsem będzie lot z Warszawy do Szczecina.

Uruchomienie lotów wiąże się z nowymi wytycznymi dla pasażerów, lotnisk i linii lotniczych.

"Mamy dobrą wiadomość: wracamy do latania. Najważniejszą dla nas rzeczą jest bezpieczeństwo pasażerów, załóg lotniczych, pracowników portu lotniczego. Dlatego z myślą o nich przygotowaliśmy nowe zasady podróżowania w ruchu lotniczym" - zakomunikował w piątek dziennikarzom prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr Samson.

Jak poinformował, nowe zasady zostały przygotowane po długiej analizie, na podstawie wytycznych Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) i Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz naszego Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS).

"Połączyliśmy to wszystko i są to te zasady, które będą obowiązywać. Traktujmy je, jako niezbędne środki zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom, bo to jest dla nas najważniejsze. To są te środki, które (...) w obecnej sytuacji epidemicznej, w której znajduje się Polska - są najbardziej adekwatne" - tłumaczył Samson.

Jak wyjaśnił, nowe wytyczne wprowadzają obowiązek noszenia maseczki, dystansowania się społecznego, dezynfekcji oraz mierzenia temperatury.

"W tych nowych zasadach na terminal będą mogły wchodzić tylko osoby, które podróżują, bez osób odprowadzających. Pasażerom będzie mierzona temperatura za pomocą kamer termowizyjnych - graniczną temperaturą jest 38 stopni Celsjusza. Ta decyzja została podjęta na poziomie europejskim. Dokładamy wszelkich starań, żeby z punktu widzenia pasażera nie było żadnych dodatkowych utrudnień, żeby to przejście w całej podroży lotniczej: przez terminal do samolotu było jak najbardziej płynne" - mówił.

Na lotniskach obowiązywać będzie również dystans społeczny rozumiany jako zachowanie 1,5 m odstępu między ludźmi. Trzeba będzie także nosić maseczkę. Ograniczone będzie też korzystanie z usług i obiektów lotniskowych np. placów zabaw, czy palarni. Nowością będzie obowiązek wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia, zgodnie z instrukcją przewoźnika, jeszcze przed odlotem samolotu.

Z kolei lotniska mają zapewnić dostęp do środków dezynfekcyjnych oraz płatnych dyspenserów z maseczkami ochronnymi. W celu ograniczenia bezpośredniego kontaktu między pasażerami a pracownikami lotnisk, np. w punktach informacji, kontroli paszportowej czy odprawy, zostaną zainstalowane ekrany ochronne. Pracownicy lotnisk będą zaopatrzeni w sprzęt ochronny, a terminale będą regularnie czyszczone i dezynfekowane.

Na pokładach samolotów personel będzie nosił maseczki oraz rękawiczki. Pasażerowie będą zobowiązani do zakrywania maseczką ust i nosa przez cały lot; maseczki powinno zmieniać się co cztery godziny. W samolotach ograniczony zostanie serwis pokładowy, tak by maksymalnie zmniejszyć bezpośredni kontakt pasażerów z załogą. Napoje i przekąski będą serwowane w indywidualnych opakowaniach. Pasażerowie będą zobowiązani do wypełnienia Karty Lokalizacji Podróżnego przed lądowaniem.

ULC zachęca ponadto do ograniczenia bagażu podręcznego, a po przylocie powinniśmy bezzwłocznie opuścić terminal. (PAP)

