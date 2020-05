Przed wieczornymi głosowaniami w Sejmie m.in. w sprawie wniosku KO o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, Budka złożył wniosek formalny o przerwę w obradach.

"Składam wniosek formalny o przerwę, żeby pan premier Morawiecki mógł wrócić tutaj i przeprosić Polaków za to, jak pod jego rządami tracą podatnicy na tych słynnych repolonizacjach. Kupowaliście Pekao S.A. - 123 zł za akcję, dziś są warte 50 zł; Alior Bank kupiliście za 89 zł z akcję. Ile dzisiaj jest wart? 15 zł. I jeszcze będziecie chcieli otworzyć jakąś narodową sieć sklepów spożywczych? I to będzie Sasin robić? Wy jesteście większymi socjalistami niż Marks, Engels razem wzięci" - mówił Budka.

"Panie premierze pan epoki pomylił. Wy naprawdę nie nadajecie się do zarządzania polską gospodarką. Wy nie nadajecie się do niczego. Pan broni Sasina? 70 baniek wyrzuconych w błoto. 30 mld mniej są warte aktywa spółek Skarbu Państwu po sześciu miesiącach nadzoru przez pan Sasina. Pan nie ma wstydu broniąc go" - zwracał się lider Platformy Obywatelskiej do szefa rządu. Wniosek o przerwę został odrzucony.

Wcześniej Mateusz Morawiecki, który zabrał głos w debacie nad wnioskiem o dowołanie Sasina podkreślił, że bardzo dobrze dba on o polską gospodarkę, o polskie spółki skarbu państwa, a jego działania w okresie pandemii zmierzające do tego, aby wykonać obowiązek konstytucyjny są godne pochwały. Zwracając się do opozycji ocenił, że wystarczy podsumować okres ich rządów i nadzór nad skarbem państwa, kiedy liczba spółek nadzorowanych z 1400 spadła do 400. "A więc nastąpiła wielka wyprzedaż majątku, również spółek wielkich, takich, które dzisiaj są perłami w koronie polskiej gospodarki" - powiedział.

"My repolonizujemy, my dokonujemy repatriacji polskiego kapitału. Do Polski z eksportu, z ekspansji polskiego kapitału, to jest jedyna mądra polityka, która odwraca te wasze błędy gospodarcze blisko 25 lat, które doprowadziły do tego, że dzisiaj nasze zadłużenie względem zagranicy cały czas jest za wysokie" - wskazał premier. Dodał, że to zadłużenie się zmniejsza "dzięki polityce gospodarczej PiS, której współtwórcą jest premier Jacek Sasin".

"Pollena, Polfa, Polmos, to firmy które wyprzedaliście" - wymienił Morawiecki. "Polfa Kraków, Polfa Rzeszów - w ostatnim tygodniu rządów SLD, Lewicy, postkomunistów i PSL-u sprzedane" - dodał. Według premiera, "gdyby nie to, moglibyśmy dzisiaj mieć lepszy współczynnik produkcji krajowej leków, bezpieczeństwa medycznego, również na czas epidemii". Podał dane, według których "dzisiaj siedem leków na dziesięć jest zagranicznych". Według Morawieckiego jest "to prosta konsekwencja tej wyprzedaży". (PAP)

autor: Marzena Kozłowska