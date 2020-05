"Przeciąganie kampanii wyborczej nie służy interesom Polaków. Nie służy polskiej gospodarce, która została nadszarpnięta pandemią, podobnie jak gospodarki innych państw na świecie" - ocenił.

"W naszym interesie jest to, aby jak najszybciej zagwarantować stabilność polityczną wszystkich ośrodków władzy, zwłaszcza tak ważnego, jak urzędu prezydenta, po to, aby całą siłę politycy - ufam wszystkich strony sceny politycznej - mogli koncentrować na wzmocnieniu dobrych procesów w gospodarce, tak aby Polacy byli pewni, że będą mieli dobre perspektywy, jeśli chodzi o miejsca pracy, o ich wynagrodzenia, o to wszystko, co jest ważne dla codziennego ich bytu" - oświadczył lider Solidarnej Polski, podczas wspólnego wystąpienia z szefem PiS Jarosławem Kaczyńskim i liderem Porozumienia Jarosławem Gowinem.

Ziobro przekonywał, że "wydłużanie kampanii, przeciąganie na nieokreślony czas nie służy temu celowi". "Dlatego też apeluję do przedstawicieli opozycji, by zachowali się odpowiedzialnie i serio traktowali swoje zobowiązania wobec wyborców, bo to dla nich jesteśmy wszyscy - i ci rządzący, i ci politycy, którzy reprezentują szeroko rozumianą opozycję" - powiedział.

Ziobro wyraził nadzieję, że "takie porozumienie zostanie osiągnięte, zwłaszcza że wszyscy już chyba, cała opinia publiczna oczekuje, by temat wyborów był za nami".