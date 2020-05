Festiwal Wiosna Filmów to cykliczna impreza, w trakcie której publiczność ogląda produkcje nagradzane na najważniejszych międzynarodowych festiwalach. W trakcie zbliżającej się edycji zaprezentowanych zostanie ponad 30 produkcji m.in. z Cannes, Wenecji i Berlinale, a także nagrodzonych lub nominowanych do Europejskich Nagród Filmowych i Oscarów.

Festiwal zainauguruje w piątek wieczorem przedpremierowy pokaz nagrodzonego Złotym Niedźwiedziem podczas tegorocznego Berlinale dramatu "Zło nie istnieje" Mohammada Rasoulofa, który został oskarżony o prowadzenie działalności propagandowej wymierzonej we władze Iranu, a następnie - w 2019 r. - skazany na rok pozbawienia wolności oraz dwuletni zakaz opuszczania kraju z powodu filmu "Uczciwy człowiek". "Zło nie istnieje" to symboliczny powrót irańskiego reżysera i scenarzysty do wielkich tematów moralnych poruszanych w jego dotychczasowych obrazach. W czterech opowieściach, które zawiera w najnowszym dziele, stanowczo sprzeciwia się karze śmierci i pokazuje, że pomimo wpływu, jaki autorytatywny reżim wywiera na ludzi, można mu się przeciwstawić.

W programie znalazł się również pokaz łączącej elementy dramatu i romansu "Undine" Christiana Petzolda - opowieści o historyczce i przewodniczce w jednym z berlińskich muzeów, z którą związany jest stary nordycki mit o zamieszkujących jeziora istotach, które karzą zdradzających je kochanków. Tytułowa rola przyniosła Pauli Beer Srebrnego Niedźwiedzia dla najlepszej aktorki podczas tegorocznego Berlinale.

Podczas Wiosny Filmów nie zabraknie hitów ubiegłorocznego festiwalu w Cannes. Publiczność będzie miała okazję zobaczyć uhonorowany Złotą Palmą i czterema Oscarami - w tym dla najlepszego filmu, za reżyserię i scenariusz - "Parasite" Bonga Joon-ho. To łącząca elementy dramatu, thrillera i komedii opowieść o dwóch rodzinach pochodzących z różnych klas społecznych, których losy niespodziewanie splatają się.

Zaplanowano także m.in. pokaz "Młodego Ahmeda" braci Jeana-Pierre'a i Luca Dardenne, docenionych w Cannes za reżyserię. Głównym bohaterem filmu jest trzynastolatek mieszkający z matką i siostrą w belgijskim miasteczku, który pewnego dnia poznaje imama Youssouf i pod jego wpływem przyjmuje ekstremistyczną interpretację islamu. Imam zachęca Ahmeda do brutalnego ataku na nauczycielkę.

W paśmie Mistrzowie reżyserii pokazana zostanie nagrodzona w Cannes za reżyserię w sekcji Un Certain Regard "Wysoka dziewczyna" Kantemira Bałagowa, czyli osadzona w 1945 r. w Leningradzie opowieść o dwóch przyjaciółkach, które usiłują odnaleźć się w powojennej rzeczywistości. Ija, zwana Tyczką, z powodu wojennej traumy często popada w stan otępienia. Na co dzień pracuje jako pielęgniarka w miejscowym szpitalu i opiekuje się synkiem Maszy - Paszką. Kiedy jej przyjaciółka powróci z frontu, obie będą musiały skonfrontować się z wielką tragedią.

Najnowszy, uhonorowany Srebrnym Lwem w Wenecji, film Romana Polańskiego "Oficer i szpieg" będzie można obejrzeć w paśmie Triumfatorzy. Reżyser przypomina w nim historię Alfreda Dreyfusa, francuskiego oficera żydowskiego pochodzenia niesłusznie skazanego za szpiegostwo na rzecz Niemiec. W obsadzie znaleźli się m.in. Louis Garrel, Jean Dujardin i Emmanuelle Seigner. Autorem zdjęć jest Paweł Edelman ("Pianista", "Katyń"). Za muzykę odpowiada Alexandre Desplat, który ma na swoim koncie dwa Oscary za muzykę do filmów "Kształt wody" i "Grand Budapest Hotel".

Tegoroczna 26. odsłona Wiosny Filmów odbędzie się w dniach 29 maja - 7 czerwca na platformie kin wirtualnych mojeekino.pl, zrzeszającej kilkadziesiąt kin studyjnych. Szczegółowy program i informacje o biletach można znaleźć pod adresem www.wiosnafilmow.pl/. (PAP)

autorka: Daria Porycka