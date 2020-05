Semeniuk w poniedziałek w radiowej Jedynce była pytana m.in. o to, czy będzie można liczyć na to, iż od 1 czerwca otwarte zostaną kina. "Bardzo mocno rozważany jest wariant uruchomienia kin w pierwszej połowie czerwca" - poinformowała wiceminister. Zastrzegła jednak, że o konkretnej dacie poinformują premier oraz minister zdrowia.

"Liczymy na to, że te pierwsze dwa tygodnie czerwca pozwolą nam jak najszerzej się gospodarczo otworzyć, choć uzależnione to będzie od stanu epidemicznego w kraju" - dodała.

Wiceszefowa MR przypomniała, że od kilkunastu tygodni w resorcie za pomocą wideokonferencji trwają konsultacje z różnymi branżami na temat powrotu ich działalności w dobie koronawirusa. Celem resortu - dodała - jest to, by przygotować je do pracy w nowym reżimie sanitarnym.

W poniedziałek odbędą się konsultacje z branżą reprezentującą kina, a we wtorek sektor lotniczy - poinformowała. "Ten tydzień posłuży nam, jak zaprojektować branże, które będą mogły się do tego odmrażania przygotować" - wskazała.

W niedawnej rozmowie z PAP Semeniuk zapowiadała, że w tym tygodniu rozmowy będą prowadzone także z przedstawicielami branż działających na tzw. wyspach usługowych w centrach handlowych.

W ramach otwarcia centrów handlowych rozpoczęły już działalność tzw. wyspy, ale wyłącznie handlowe. (PAP)

autor: Michał Boroń