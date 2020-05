Jak wyjaśniła PAP ambasada, lot czarterowy PLL LOT nie jest w żaden sposób powiązany z zakończoną już akcją "LOTdoDomu", lecz jest odpowiedzią na duże zainteresowanie ze strony osób, które z różnych powodów nie mają innej możliwości powrotu do Polski. W odróżnieniu od tamtych lotów, które były częściowo dofinansowane z budżetu państwa, planowany lot będzie płatny.

Podkreślono, że lot czarterowy jest tylko w jedną stronę i nie jest on przeznaczony dla osób, które na stale mieszkają w Wielkiej Brytanii i chciałyby pojechać do Polski w odwiedziny, ale dla mieszkających w Polsce bądź wracających do niej na stałe. Osoby wracające tym lotem czarterowym będzie obowiązywała kwarantanna.

W przypadku dużego zainteresowania, taki lot może być powtórzony. Trwają też rozmowy na temat zorganizowania podobnego lotu z Belfastu.

Chętni do skorzystania z takich połączeń mogą zgłaszać się, wysyłając swoje dane na specjalny adres mailowy, uruchomiony przez wydział konsularny ambasady: londyn.powroty@msz.gov.pl, ale zaznaczono, że ani ambasada, ani wydział konsularny nie zajmują się organizacją lotu i wszelkich informacji na ten temat udziela tylko przewoźnik.