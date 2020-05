Rekrutacja w czasie pandemii; uczelnie dostosowują się do harmonogramu matur

W związku z epidemią koronawirusa polskie uczelnie przesuwają terminy rekrutacji, by dostosować je do harmonogramu matur. Listy przyjętych na studia będą ogłaszane w wielu z nich często dopiero we wrześniu. Nowy rok akademicki ma ruszyć jak zwykle w październiku.