Resort podał, że projekt przygotowało MR, we współpracy z m.in. KPRM, MAP, MF, MRPiPS, MSWiA, BGK, UOKiK, UKNF, ZUS i UZP.

"Nasze propozycje wypracowaliśmy w dialogu z przedstawicielami pracowników, w tym w szczególności z NSZZ +Solidarność+. Jesteśmy też w stałym kontakcie z przedsiębiorcami czy samorządami" - powiedziała, cytowana w komunikacie wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Jak podkreśliła, tarcza antykryzysowa działa. "Wypłacono z niej już, w tym z Tarczy Finansowej, pomoc o wartości ok. 40 mld zł. Na bieżąco monitorujemy jednak sytuację. Ciągle pracujemy nad nowymi rozwiązaniami i ulepszamy już obowiązujące. Efektem tego jest projekt kolejnej pakietowej ustawy, która złoży się na tarczę antykryzysową. Już niebawem trafi on do Sejmu" - przekazała.

Projekt zawiera rozwiązania dotyczące czasowej, zwiększonej ochrony polskich firm – w momencie, w którym spadły ich wyceny – przed wrogim przejęciem przez inwestorów spoza UE; osłony finansowej dla samorządów; ułatwień dla wykonawców przetargów i zamawiających; dopłat z budżetu państwa do oprocentowania kredytów bankowych dla firm; a także łatwiejszy dostęp do wakacji kredytowych dla tych, którzy po 13 marca stracili źródło utrzymania.

"Nasz główny cel to obrona polskich przedsiębiorstw, miejsc pracy i konsumentów przed negatywnymi skutkami COVID-19" - podkreślił MR.