Są to tak zwane ceny referencyjne, które określają maksymalny poziom cen ofert składanych przez producentów zielonej energii w aukcjach. Ich wyznaczenie jest jednym z warunków umożliwiających regulatorowi ogłoszenie aukcji na sprzedaż energii z OZE w 2020 roku.

W rozporządzeniu zawarto także okres wsparcia do którego uprawnieni będą zwycięzcy tych aukcji, czyli 15 lat.

W komunikacie napisano, że w ubiegłym roku sprzedano blisko połowę przewidzianej do zakontraktowania energii (49 proc. ilości), a jej wartość stanowiła 30 proc. łącznej kwoty przewidzianej przez ustawodawcę na wsparcie OZE.

"Taka proporcja oznacza, że zakontraktowana w wyniku aukcji w 2019 roku energia była tańsza, niż zakładał ustawodawca. To pokazuje także, że system aukcyjny jest instrumentem, którego efekty przekładają się na realizację realnej infrastruktury wytwórczej po najniższym możliwym koszcie" - powiedział cytowany w komunikacie prezes URE Rafał Gawin.

Zgodnie z rozporządzeniem, maksymalne wsparcie dla farm wiatrowych o mocy większej niż 1 MW wyniesie w tym roku 250 zł/MWh (o 35 zł/MWh mniej niż rok wcześniej). Stawka dla instalacji fotowoltaicznych wyniesie nie więcej niż 360 zł/MWh dla jednostek mniejszych (nie większych niż 1 MW) i 340 zł/MWh dla tych o mocy zainstalowanej większej niż 1 MW (w obu przypadkach jest to o 25 zł/MWh mniej niż w 2019 r.).

URE przypomina, że w zeszłorocznej aukcji dedykowanej nowym, dużym (o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW) instalacjom wykorzystującym energię wiatru i słońca, najtańsza energia została sprzedana za prawie 163 zł/MWh, a najdroższa za 233 zł/MWh.

Wzrastają w tym roku natomiast maksymalne ceny przewidziane m.in. dla: instalacji wytwarzających energię w wysokosprawnej kogeneracji i wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy o mocy zainstalowanej mniejszej niż 0,5 MW (z 700 zł/MWh do 760 zł/MWh), o mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 0,5 MW i o mocy zainstalowanej nie większej niż 1 MW (z 670 zł/MWh do 700 zł/MWh) i większej niż 1 MW (z 640 zł/MWh do 670 zł/MWh).

Rosną też ceny maksymalne dla energii z instalacji wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji i instalacji wykorzystujących biogaz pochodzący z oczyszczalni ścieków o mocy zainstalowanej mniejszej niż 0,5 MW (z 480 zł/MWh do 510 zł/MWh) i o mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 0,5 MW (z 445 zł/MWh do 475 zł/MWh).

URE poinformował, że w efekcie przeprowadzonych przez URE dotychczas aukcji (w latach 2016 – 2019) sprzedano ponad 150 TWh energii elektrycznej o wartości ponad 38 mld zł. Wsparciem objęto ponad 2000 instalacji odnawialnych źródeł energii, kontraktując wytwarzaną w nich energię elektryczną. Zdecydowana większość wsparcia - blisko 37 mld zł - trafiła do instalacji nowo projektowanych.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski