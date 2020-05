Udana akcja ratunkowa stołecznych policjantów miała miejsce w piątkowe popołudnie. Funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie, który tonie w Wiśle w okolicach Mostu Świętokrzyskiego. Na miejsce dotarli po trzech minutach i zauważyli człowieka w nurcie rzeki.

"Mundurowi natychmiast wciągnęli go na pokład łodzi i udzielili mu pomocy przedmedycznej, okrywając kocem termicznym. Mężczyzna był wyczerpany i mocno poturbowany. Dzięki szybkiej reakcji policjantów nie doszło do tragedii. 28-latek został przewieziony przez załogę pogotowia ratunkowego do szpitala" - podała KSP.

Policjanci przypominają, że bezpieczeństwo nad wodą w dużej mierze zależy od osób nad nią przebywających i apelują o ostrożne zachowanie.(PAP)

Autorka: Agnieszka Ziemska