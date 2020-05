W głosowaniu wzięło udział wszystkich 60 radnych Warszawy, swoje poparcie dla projektu wyraziło 58 osób, jedna była przeciw i jedna wstrzymała się od głosu.

Tereny nadwiślańskie, które od końca kwietnia do połowy września są popularnym miejscem spotkań warszawiaków, od 2018 r. były wyłączone z zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych. Jak uzasadniono w projekcie uchwały, przywrócenie tej zasady na czas epidemii ograniczy ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa.

Uchwała ma zacząć obowiązywać od 1 lipca 2020 r. aż do odwołania stanu epidemii i rodzi skutków finansowych dla realizacji budżetu. Do lipca obowiązuje uchwała zakazująca spożywania alkoholu nad Wisłą do końca czerwca.(PAP)

Autorka: Alicja Skiba