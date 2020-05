Hołownia zaapelował do Senatu o sprawne procedowanie ustawy ws. wyborów prezydenckich

Zaapelował do Senatu o to, aby usunął "buble" w ustawie. Hołownia wskazał m.in. na art. 14, który - jego zdaniem - nie wiadomo na jakiej podstawie daje marszałek Sejmu Elżbiecie Witek prawo do "suwania" kalendarzem wyborczym i jeśli tak zechce może zrobić dwutygodniową ciszę wyborczą.źródło: PAP

autor zdjęcia: Paweł Supernak