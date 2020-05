We wtorek na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) pojawiła się informacja dotycząca możliwości przywracania działalności domów studenckich i bibliotek uczelnianych.

"Kształcenie na studiach, studiach podyplomowych oraz kształcenie doktorantów pozostaje zawieszone do 24 maja. Przewidywane jest stopniowe przywracanie funkcjonowania poszczególnych instytucji, także uczelni" - informuje ministerstwo nauki.

Resort przypomina, że w związku z wdrożeniem drugiego etapu znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2 możliwe jest już stopniowe przywracanie przez uczelnie działalności domów studenckich i bibliotek uczelnianych. I przedstawia rekomendacje.

"Działania uczelni związane z przywracaniem funkcjonowania domów studenckich i bibliotek, powinny być dostosowane do sytuacji faktycznej, w jakiej znajduje się dana uczelnia ze względu na stan epidemii" - informuje MNiSW.

W swoich wytycznych dot. pracy domów studenckich resort nauki wymienia m.in. to, że studentom, którzy nie przewidują powrotu do placówki do końca roku akademickiego, powinno się zagwarantować możliwość odbioru swoich rzeczy.

Studenci powinni być też zakwaterowani w domu studenckim w miarę możliwości w osobnych pokojach z dostępem do węzła sanitarnego (nie dotyczy osób w związkach, prowadzących wspólne gospodarstwo domowe). W placówkach tych powinno się też zadbać o ograniczenie liczby osób korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie.

MNiSW przedstawiło też wytyczne, jak postępować, kiedy pojawi się podejrzenie wystąpienia zakażenia koronawirusem w domu studenckim.

W przypadku przywracania działalności bibliotek uczelnianych rekomenduje się ich otwarcie, z wyłączeniem możliwości użytkowania i pracy w czytelniach. (PAP)