Sobolewski, który zasiada w sztabie wyborczym starającego się o reelekcję prezydenta Dudy podkreślił w rozmowie z PAP, że choć wybory odbędą się w późniejszym terminie, to program wyborczy prezydenta Dudy nie ulega zmianie.

"Zmianie ulegną jednak nasze plany kampanijne, gdyż zakładaliśmy, że wybory odbędą się 10 maja. Natknęliśmy się jednak na obstrukcję w Senacie, który przez 30 dni przetrzymywał ustawę dotyczącą głosowania korespondencyjnego" - mówił polityk PiS.

"Chcieliśmy zrealizować to, czego wymaga od nas konstytucja, ale dzięki senatorom opozycji to się nie udało. Należało więc znaleźć inne rozwiązanie, aby nie doszło do kryzysu politycznego" - dodał.

Sobolewski powiedział, że teraz należy poczekać na decyzje PKW oraz Sądu Najwyższego, a następnie na nowe zarządzenie marszałek Sejmu Elżbiety Witek ws. wyborów prezydenckich.

"Dopiero wtedy zapadną ostateczne decyzje dotyczące dalszych działań kampanijnych; plan kampanii będzie w istotnej mierze uzależniony od nowego terminu wyborów prezydenckich" - zaznaczył Sobolewski.

W środę wieczorem ogłoszono, że PiS i Porozumienie Jarosława Gowina przygotowały rozwiązanie dotyczące tegorocznych wyborów prezydenckich. Jak poinformowano, "po upływie terminu 10 maja 2020 r. oraz przewidywanym stwierdzeniu przez Sąd Najwyższy nieważności wyborów, wobec ich nieodbycia, Marszałek Sejmu RP ogłosi nowe wybory prezydenckie w pierwszym możliwym terminie". Wybory mają odbyć się korespondencyjnie.

W czwartek rano Sejm odrzucił sprzeciw Senatu ws. ustawy o głosowaniu korespondencyjnym w tegorocznych wyborach prezydenckich; Porozumienie zobowiązało się, że razem z PiS przygotuje propozycję zmian w tej ustawie.