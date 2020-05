Ministerstwo Zdrowia w porannym komunikacie podało informacje o wykryciu 218 nowych przypadków i 7 ofiarach śmiertelnych, po południu o kolejnych 93 zakażeniach i 11 osobach zmarłych. Łącznie w środę przybyło 311 chorych, a 18 osób umarło.

We wtorek bilans wyniósł 425 nowych przypadków, 19 zgonów, ale w środę resort skorygował dane. Rano podał, że z rejestru woj. warmińsko-mazurskiego usunięto dwóch zakażonych, którzy są wykazywani przez WSSE Warszawa, a po południu w związku z błędnie zaraportowanym zgonem przez PSSE Siedlce usunięto go z wykazu. Przypadki śmiertelne odnotowano w środę w Raciborzu, Gdańsku, Tychach, Szczecinie, Kędzierzynie-Koźlu, Raciborzu, Zawierciu, Starachowicach, Warszawie, Radomiu, Radomsku, Łańcucie, Poznaniu. Najmłodszą osobą, która we wtorek umarła była 40-letnia kobieta w Szczecinie, najstarszą 90-letnia kobieta w Poznaniu.

Najwięcej przypadków zakażenia COVID-19 zdiagnozowano do tej pory w woj. śląskim – 2 947. Najmniej przypadków wykryto w woj. lubuskim – 90.

Równocześnie Ministerstwo Zdrowia podało, że w związku z koronawirusem hospitalizowanych jest obecnie 2 760 osób, kwarantanną objętych 101 395 osoby, a nadzorem epidemiologicznym 17 081. Wyzdrowiało dotychczas 4 655 osób. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 16,1 tys. testów. (PAP)

autorka: Klaudia Torchała