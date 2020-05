Koronawirus w Korei Południowej. Tylko trzy nowe zakażenia - to najmniej od 18 lutego

Władze Korei Południowej poinformowały we wtorek o trzech nowych zakażeniach koronawirusem wśród osób, które wróciły lub przybyły z zagranicy. To najniższy dobowy wynik od 18 lutego. Jest to również kolejny dzień bez wykrycia nowych infekcji lokalnych.