Pierwszy o stanowisku NSZZ "Solidarność" napisał "Tygodnik Solidarność". Podał, że "Solidarność dotarła do założeń rządowego projektu tarczy antykryzysowej 3, sygnowanej datą 22 kwietnia br. To co tam zostało zapisane, oznacza to de facto wolną amerykankę na rynku pracy" – oceniono.

Stanowisko w sprawie projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw z 22 kwietnia 2020 r. wydało w poniedziałek Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność"

"Proponowane przez rząd zapisy trzeciej tarczy antykryzysowej z dnia 22 kwietnia br., które w naszej ocenie są wynikiem nacisków organizacji pracodawców, to likwidacja ochronnej funkcji Kodeksu pracy oraz zamach na funkcjonowanie związków zawodowych. Mówiąc wprost – to brak jakichkolwiek cywilizowanych reguł na polskim rynku pracy" – napisano w oświadczeniu podpisanym przez przewodniczącego KK Piotra Dudę i sekretarz KK Ewę Zydorek.

NSZZ podkreśla, że zdając sobie sprawę z powagi sytuacji w okresie pandemii, nie godzi się na tak drastyczne ograniczenie prawa pracowników do ochrony przez związki zawodowe, zwłaszcza – jak zaznaczono – w roku 40-lecia swojego powstania.

W ocenie związków projekt rządowych rozwiązań "pozwala pracodawcom na nieskrępowane zwolnienia zarówno indywidualne, jak i grupowe, obniżanie wynagrodzenia, dysponowanie połową urlopu wypoczynkowego pracowników, zawieszanie układów zbiorowych pracy i regulaminów, przejęcie i dowolne dysponowanie zakładowymi funduszami świadczeń socjalnych". "Proponowane działania będą niezależne od sytuacji pracodawcy i niezależnie od stanowiska reprezentujących pracowników związków zawodowych" – zaznaczono.

"Przykładem tego, jak kuriozalne są niektóre propozycje, może być choćby zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z którego zapomogi w +tarczy 1+ otrzymały daleko idące ulgi podatkowe, a w +tarczy 3+ fundusz ma być przejęty przez pracodawcę i tak naprawdę zlikwidowany" – napisano. "Efektem wprowadzenia takich regulacji będzie całkowite przerzucenie skutków kryzysu wywołanego pandemią na pracowników, co stoi w drastycznej sprzeczności z dotychczasowymi deklaracjami rządzących, że wprowadzane rozwiązania mają służyć ochronie miejsc pracy" – dodano.

W stanowisku zaznaczono także, że dla NSZZ "Solidarność" proponowane rozwiązania są nie do zaakceptowania.

"Apelujemy do prezydenta RP Andrzeja Dudy o jednoznaczne stanowisko i zapowiedź weta, w sytuacji gdyby rząd utrzymał antypracownicze rozwiązania w swoim projekcie" – napisano. "Wzywamy rząd do dialogu i wyrzucenia szkodliwych zapisów z +tarczy 3+, pozostawiając jedynie ważne i potrzebne pracodawcom rozwiązania dotyczące kredytów i narzędzi zapewniających płynność finansową" – dodano.

NSZZ "Solidarność" wezwała też posłów, szczególnie tych, którzy wywodzą się ze związku, do odrzucenia zmian zarówno podczas prac w komisjach, jak i na posiedzeniu plenarnym Sejmu.

"Niezależnie od powyższego, mimo pandemii, NSZZ +Solidarność+ rozpoczyna pilne przygotowania do akcji protestacyjnych" – zapowiada w piśmie związek.

"Rzeczpospolita" podała w poniedziałek, że projekt przewiduje daleko idące uprawnienia dla pracodawców w cięciu wynagrodzeń i zwalnianiu pracowników. Umożliwia pracodawcom dotkniętym kryzysem obciąć czas pracy zatrudnionych, a w konsekwencji ich wynagrodzenie (o 10 proc.) tylko na podstawie oświadczenia pracodawcy i zwalnianie nawet e-mailem. "Z projektu, jaki już w tym tygodniu może zostać przyjęty przez Sejm, wynika, że na pierwszy ogień do zwolnienia będą mogły pójść osoby z dodatkowymi źródłami przychodów, w tym emeryci, renciści i rentierzy" – napisała gazeta.

Rzecznik rządu Piotr Müller oświadczył w poniedziałek, że "informacje medialne o ograniczaniu praw pracowniczych nie znajdą odzwierciedlenia w projekcie, który ma przyjąć rząd". "Pracownicy i pracodawcy zgłaszają różne propozycje zmian. Procedujemy je w drodze dialogu. Warto chwilę poczekać, zanim ogłosi się ich ostateczne przyjęcie" – oświadczył Müller na Twitterze. (PAP)

Autor: Grzegorz Bruszewski