Według 38 North, amerykańskiego think tanku monitorującego reżim w Pjongjangu, 250-metrowy pociąg stał na stacji obsługującej rządowy kompleks wypoczynkowy co najmniej od 21 kwietnia. Nie było go tam natomiast na zdjęciach z 15 kwietnia.

"Obecność pociągu nie dowodzi, gdzie znajduje się północnokoreański przywódca, ani nie daje żadnych wskazówek na temat stanu jego zdrowia, ale zwiększa prawdopodobieństwo doniesień, że Kim zatrzymał się w elitarnej strefie na wschodnim wybrzeżu kraju" - zaznaczono na stronie internetowej grupy 38 North.

Spekulacje dotyczące stanu zdrowia Kima zaczęły się, gdy 36-letni przywódca po raz pierwszy od objęcia władzy w 2011 roku nie pojawił się publicznie 15 kwietnia przy okazji rocznicy urodzin swojego dziadka, założyciela KRLD Kim Ir Sena.

Stacja CNN podała w poniedziałek, powołując się na anonimowe źródła w amerykańskiej administracji, że dyktator przeszedł operację chirurgiczną, a jego życie jest poważnie zagrożone. W piątek agencja Reutera poinformowała, że władze Chin wysłały do Korei Północnej grupę ekspertów mających pomóc w leczeniu Kima. Według japońskiego tygodnika "Shukan Gendai" przywódca jest natomiast "w stanie wegetatywnym" po operacji serca.

Oficjalna północnokoreańska prasa nie odniosła się do pogłosek o zdrowiu Kima. Nie potwierdzili ich również urzędnicy z Korei Płd., którzy przekazali, że nie zaobserwowali żadnych nadzwyczajnych sygnałów z Północy. W czwartek prezydent USA Donald Trump powiedział, że według posiadanych przez niego informacji spekulacje na temat pogarszającego się stanu zdrowia Kima nie mają faktycznych podstaw.

Południowokoreańska agencja prasowa Yonhap podkreśla, że Kim znikał już wcześniej z przestrzeni publicznej i za każdym razem rodziło to plotki związane z jego zdrowiem, które najczęściej okazywały się nieprawdziwe.

Kim Dzong Un jest jednym z najmłodszych przywódców świata i najmłodszym, który dysponuje arsenałem nuklearnym. Komentatorzy podkreślają, że jest nałogowym palaczem i ma nadwagę. Objął władzę pod koniec 2011 roku, gdy jego ojciec Kim Dzong Il zmarł na atak serca.