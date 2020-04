Jak mówił Trzaskowski podczas piątkowej konferencji prasowej, program ten ma ułatwić prowadzenie lekcji, szczególnie teraz, w trudnych czasach dla edukacji. Zaznaczył, że miasto prowadziło prace nad tym programem już wcześniej, zanim rozpoczęła się epidemia. "Ale oczywiście w tej chwili to nabiera zupełnie nowego znaczenia" - wskazał.

Jak poinformował, program jest prowadzony we współpracy z firmą Microsoft, a projekt ten będzie wdrażany w kilku etapach. "Pierwszy rozpoczyna się już za kilka dni, obejmie 20 szkół z pięciu dzielnic" - powiedział. Jak wyjaśnił, będą to szkoły z Pragi-Południe, Targówka, Ursynowa, Wawra i Żoliborza. "Pilotaż obejmie 13 tys. uczniów i około 1300 nauczycieli" - zaznaczył. Jak dodał, program zakłada włączenie w ten system wszystkich warszawskich szkół i pozostałych placówek. "Miejmy nadzieję, że to wszystko się wydarzy do końca czerwca 2021 roku" - dodał.

Wiceprezydent stolicy Renata Kaznowska podkreśliła, że prace nad programem trwały długo i jest on największym tego typu programem w Polsce. "Przygotowywaliśmy się niemal dwa lata do uruchomienia platformy cyfrowej" - powiedziała. Jak zaznaczyła, program wdrażać będzie firma Microsoft. "Microsoft Office 365 połączy przede wszystkim pocztę elektroniczną z e-dziennikiem, z arkuszem organizacji pracy szkoły i z systemami rekrutacji" - wyliczała.

Jak dodała, szczególne znaczenie, zwłaszcza teraz w czasie epidemii, będzie miało środowisko Microsoft Teams, które umożliwi pracę grupową. Jak wyjaśniał, środowisko to ma możliwość prowadzenia nauki zdalnej, prowadzenia interaktywnych zajęć, publikowania materiałów edukacyjnych, korzystania z cyfrowej tablicy i - co równie istotne - faktycznego oceniania pracy uczniów.

Wiceprezydent Warszawy podkreśliła, że platforma zapewnia mobilność, ale jest także wielofunkcyjna i przede wszystkim bezpieczna dla wszystkich użytkowników, ponieważ uczniowie i nauczyciele będą korzystać tylko do bezpiecznych witryn. "Dane osobowe dzieci, młodzieży, ale również pracowników szkół będą chronione zgodnie z przepisami RODO" - zapewniła.

Kaznowska zaznaczyła, że pilotaż programu rusza teraz, ale miasto planuje, aby docelowo platforma została wprowadzona do wszystkich warszawskich szkół. Jak dodała, miasto chce także, aby młodzież mogła rozpocząć pracę na tym narzędziu już 1 września. Wiceprezydent poinformowała także, że miasto będzie prowadziło szkolenia dla nauczycieli do pracy na tej platformie.

"To jest największy projekt miejski w Europie, który zakłada zbudowanie zestandaryzowanej platformy komunikacyjnej" - podkreśliła Cecylia Szymańska dyrektor ds. edukacji w Microsoft Polska.

W związku z epidemią koronawirusa od 12 marca do 26 kwietnia zajęcia stacjonarne w szkołach są zawieszone; od 25 marca szkoły mają obowiązek kształcenia na odległość. Terminy egzaminów zewnętrznych - egzaminu ósmoklasisty i maturalnego - zostały przełożone. Nowe terminy - jak informowali przedstawiciele rządu - miały być podane co najmniej na trzy tygodnie przed ich przeprowadzeniem. Zamknięte są także przedszkola i żłobki.