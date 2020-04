Covid-19 może prowadzić do udarów u 30- i 40-latków, którzy nie mają żadnych poważnych chorób współistniejących - ostrzegają amerykańscy lekarze. Podejrzewają też, że chorzy w USA często nawet nie dzwonią do szpitali, bo wiedzą, że są one przeciążone.źródło: ShutterStock