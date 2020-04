W Wiellkiej Brytanii 10 obwodów do głosowania w wyborach na prezydenta RP

Dziesięć obwodów do głosowania ustanowiono na terenie Wielkiej Brytanii do przeprowadzenia majowych wyborów prezydenckich w Polsce. Ambasada RP poprzez media społecznościowe zachęca do rejestracji poprzez stronę ewybory.msz.gov.pl bądź telefonicznie, mailowo, pisemnie, ustnie lub faksem.