Koronawirus we Włoszech: Do 142 wzrosła liczba zmarłych lekarzy zakażonych COVID-19

Do 142 wzrosła we Włoszech liczba zmarłych lekarzy zakażonych koronawirusem - podała we wtorek krajowa federacja Izb Lekarskich. W ciągu doby zanotowano cztery następne zgony.źródło: ShutterStock