Dotychczas najwyższą dobową liczbę zgonów zanotowano w miniony piątek - 44. W efekcie łączny bilans ofiar śmiertelnych Covid-19 w Irlandii wzrósł do 687.

Jak podano, mediana wieku zmarłych w ciągu ostatniej doby to 84 lata, zaś 54 osoby cierpiały też na inne choroby. Ministerstwo zdrowia nie wyjaśniło, czym może być spowodowany tak duży wzrost w stosunku do poprzednich dni.

Równocześnie poinformowano, że w ciągu ostatniej doby liczba wykrytych przypadków koronawirusa zwiększyła się o 401, co z kolei jest najmniejszą liczbą od prawie dwóch tygodni. Łącznie w Irlandii potwierdzono już 15652 zakażenia.

Wcześniej w poniedziałek, jeszcze przed nowymi danymi na temat liczby zmarłych, p.o. premiera Irlandii Leo Varadkar powiedział, że nie chce spekulować na temat możliwej daty wznowienia działalności przez szkoły, by nie rozbudzać przedwczesnych nadziei na złagodzenie obowiązujących ograniczeń. Restrykcje wprowadzone w celu zatrzymania epidemii, które przewidują m.in. zakaz wychodzenia z domów bez uzasadnionej przyczyny, mają pozostać w mocy co najmniej do 5 maja.

Bartłomiej Niedziński (PAP)