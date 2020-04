Prezydent Duda podpisał deklarację "Obronimy Polskę Plus"

Prezydent Duda podpisał w poniedziałek deklarację "Obronimy Polskę Plus", w której zobowiązał się m.in. do tego, że nie podpisze żadnej ustawy, która likwidowałaby program 500 plus lub wydłużała Polakom wiek emerytalny.