mBank: Dług publ. wzrośnie do 53,5% PKB, potrzeby pożyczkowe o 180 mld zł w br.



Warszawa, 20.04.2020 (ISBnews) - Dług publiczny wzrośnie do 53,5% PKB (wg definicji krajowej), a potrzeby pożyczkowe wzrosną o 180 mld zł, prognozują ekonomiści mBanku.

"Szacujemy dług publiczny sektora GG (definicja krajowa) na 53,5% PKB w 2020 roku. Potrzeby pożyczkowe netto zwiększą się o 180 mld zł, z czego 131 mld to ubytek wpływów podatkowo-składkowych. Gdyby nie oszczędności w wydatkach i wpłata z NBP, dług przekroczyłby 55% PKB" - czytamy w analizie mBanku w serwisie Twitter.

Ekonomiści banku spodziewają się spadku PKB o 4,2% w 2020 roku wskazują, że efektem tego będzie spadek wpływów podatkowo-składkowych o 131 mld zł w całym sektorze finansów publicznych.

Dodatkowo koszt tarczy antykryzysowej (86 mld zł) powiększy dług do 227 mld zł, wskazują ekonomiści mBanku.

W kwietniu br. agencja S&P Global S&P Global opublikowała prognozę deficytu general government Polski na 2,4% PKB w 2022 r. i 2,2% PKB w 2023 r., a w przypadku zadłużenia tego sektora odpowiednio: 53,4% PKB i 53,3% PKB.

(ISBnews)