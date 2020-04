"Korzystanie z aplikacji mobilnych może pomóc w walce z koronawirusem: umożliwić użytkownikom stawianie samodzielnej diagnozy, stanowić bezpieczny kanał komunikacji między lekarzami i pacjentami, służyć do ostrzegania użytkowników, którzy są potencjalnie narażeni na zakażenie, a także pomóc w stopniowym znoszeniu ograniczeń" – powiedział unijny komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynders, cytowany w komunikacie.



Zaznaczył jednak, że "ich stosowanie wiąże się z gromadzeniem bardzo wrażliwych danych na temat zdrowia obywateli".

"Nasze wytyczne wspierają bezpieczne tworzenie aplikacji i zapewniają ochronę danych osobowych obywateli zgodnie z rygorystycznymi unijnymi przepisami o ochronie danych" – podkreślił.



Unijne przepisy, w szczególności ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) oraz dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej zakładają podejście oparte na zasadzie dobrowolności, ograniczenie zbieranych danych do minimum oraz ograniczenie czasowe, w jakim takie dane mogą być zbierane).



Celem wytycznych jest zapewnienie niezbędnych ram prawnych gwarantujących obywatelom państw UE odpowiednią ochronę ich danych osobowych oraz ograniczenie ryzyka wykroczenia poza zbieranie i przetwarzanie niezbędnych danych przy korzystaniu z takich aplikacji.



Wytyczne koncentrują się na dobrowolnie stosowanych aplikacjach, które oferują co najmniej jedną z funkcji, takich jak:



- udostępnianie użytkownikom dokładnych informacji na temat pandemii koronawirusa;



- udostępnianie kwestionariuszy do samodzielnej diagnozy i wytycznych dla obywateli (z funkcją weryfikacji objawów);



- stosowanie ostrzeżeń dla osób, które znalazły się w pobliżu osoby zakażonej, by mogły poddać się badaniu lub izolacji (aplikacje z funkcją ustalania kontaktów zakaźnych i funkcja ostrzegawczą)



- komunikowanie się między pacjentami w samoizolacji i lekarzami w przypadku zapewnienia diagnostyki i doradztwa w zakresie leczenia (aplikacje z wykorzystaniem elementów telemedycyny).



Twórcy aplikacji, posiadających przynajmniej jedną z tych funkcji powinni brać pod uwagę: