Białoruś: 2919 przypadków zakażenia koronawirusem, 29 zgonów

Na Białorusi wykryto do poniedziałku 2919 przypadków zakażenia koronawirusem – poinformowało ministerstwo zdrowia w Mińsku. Według oficjalnych danych w ciągu ostatniej doby zmarły trzy osoby, co zwiększyło liczbę zgonów do 29.