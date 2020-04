Morawiecki: Apeluję, by Senat jak najszybciej zajął się drugą tarczą antykryzysową

Apeluję, by Senat jak najszybciej zajął się pakietem pomocowym zawartym w drugiej tarczy antykryzysowej, ponieważ on zawiera wiele korzystnych rozwiązań dla gospodarki, przedsiębiorców i pracowników; to pakiet, który pozwoli ratować miejsca pacy - oświadczył premier Mateusz Morawiecki.