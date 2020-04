Kategoria #Kulturawsieci ma ułatwić twórcom prezentowanie i upowszechnianie dorobku artystycznego w Internecie oraz pozyskiwanie od osób prywatnych wsparcia w postaci grantu finansowego.

Jak podano, ministerstwo kultury wraz ze Związkiem Cyfrowa Polska oferują wsparcie techniczne i merytoryczne artystom, którzy będą chcieli skorzystać z tej formy prezentacji swojego dorobku.

"Wybrane dzieła będą prezentowane również na stronie internetowej MKIDN. Obie instytucje będą wspólnie promowały nową platformę prezentacji twórczości artystycznej także na swoich social mediach, ale przede wszystkim na fanpage’u akcji "Kultura w sieci" na Facebooku: https://www.facebook.com/Kulturawsieci-100730468262691 i Twitterze: https://twitter.com/kulturawsieci" - przekazano w komunikacie resortu.

Akcja jest częścią kampanii MKiDN "Kultura w sieci" i jest skierowana nie tylko do artystów, którym stwarza szansę zaprezentowania swojej twórczości szerszemu audytorium, ale także do odbiorców kultury, umożliwiając im nawiązanie unikatowych relacji z artystami poprzez wspieranie ich twórczości.

Patronite.pl to pierwszy polski portal społecznościowy z e-mecenatem. Został założony ponad trzy lata temu z inicjatywy Związku Cyfrowa Polska. Umożliwia każdemu twórcy zaprezentowanie swojej twórczości w Internecie i jednocześnie daje szansę na znalezienie mecenasów. Za pośrednictwem serwisu artyści mogą uzyskiwać od osób prywatnych wsparcie w postaci grantu finansowego. Każdy z użytkowników sieci może być mecenasem wybranego twórcy. Na stronie Patronite.pl wyodrębnione zostały następujące kategorie związane z kulturą: muzyka, literatura, film, malarstwo, sztuka, teatr, rękodzieło, design, grafika i gry.

Resort kultury w przygotowanym komunikacie wyjaśnił także jak dołączyć do akcji. W przypadku posiadania profilu na Patronite.pl należy wysłać mail na adres kontakt@patronite.pl, w temacie wiadomości wpisując #Kulturawsieci, a w treści wklejając link do swojego profilu. Profil musi być przypisany przynajmniej do jednej z podanych wyżej kategorii.

Jeśli ktoś nie posiada profilu na platformie, musi przed wysłaniem maila zarejestrować się na niej.(PAP)