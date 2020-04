Dworczyk był pytany w poniedziałek w Polsat News, co będzie z egzaminem ósmoklasisty, który ma się odbyć od 21 do 23 kwietnia oraz egzaminem maturalnym planowanym na 4 maja.

"Bez wątpienia decyzje w tej sprawie będą zapadały w najbliższych dniach. Dzisiaj na posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ten temat był poruszany, minister edukacji będzie ten temat jeszcze referował" - odpowiedział szef KPRM.

"Na pewno w najbliższych dniach będziemy o tej sprawie informować, czy to będzie tuż przed świętami, czy to będzie tuż po świętach. W tej chwili nie jestem w stanie panu redaktorowi na to pytanie odpowiedzieć" - mówił Dworczyk.

Szef KPRM pytany był też, czy Polska - podobnie jak zapowiadają władze Austrii, Niemiec czy Czech - będzie po świętach Wielkanocnych powoli wracać do normalności, powiedział, że rząd chciałby po świętach zacząć "odmrażać społeczeństwo".

"Czyli przywracać do funkcjonowania gospodarkę. To jest szalenie ważne, ale musimy sobie jasno powiedzieć, że dla nas sprawą nadrzędną jest też bezpieczeństwo Polaków. W związku z tym, my tak jak do tej pory będziemy postępować - krótko mówiąc będziemy w sposób elastyczny dostosowywać się do sytuacji" - powiedział Dworczyk.

"Jeśli sytuacja na to pozwoli, to oczywiście będziemy iść w kierunku ograniczania tych regulacji, które wprowadzaliśmy walcząc z koronawirusem, ale to wszystko jest uzależnione od liczby zachorowań, od stanu epidemiologicznego w naszym kraju. Tutaj kluczowa będzie opinia profesora (ministra zdroiwa) Łukasza Szumowskiego i ekspertów, na których się opieramy podejmując tego rodzaju decyzje" - podkreślił szef KPRM. (PAP)

autor: Edyta Roś