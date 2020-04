Natomiast szwajcarski Federalny Urząd Zdrowia (BAG) podał w poniedziałek, że wśród nosicieli koronawirusa odnotowano dotąd 584 przypadki śmiertelne. Podstawą bilansów statystycznych tego rządowego organu są informacje przekazywane przez lekarzy oraz przez laboratoria.

Według BAG, zakażenie koronawirusem wykryto już u 21 652 osób, w tym u 552 w ciągu ostatniej doby. Daje to jeden z najwyższych w Europie wskaźników 252 zainfekowanych na 100 tys. mieszkańców. Co najmniej 2471 nosicieli hospitalizowano, z czego 43 proc. już z zapaleniem płuc.

Wiek osób z potwierdzonym zakażeniem sięga od poniżej roku do 108 lat. Połowa z nich ma mniej, a połowa więcej niż 53 lata. 53 proc. nosicieli to mężczyźni, a 47 proc. to kobiety.

Jak podał BAG, wśród zmarłych odsetek mężczyzn jest wyższy i wynosi 64 proc. Zgony dotyczyły osób w wieku od 32 do 101 lat. 97 proc. z nich cierpiało na co najmniej jedno schorzenie towarzyszące. Najczęstsze z tych schorzeń to nadciśnienie (66 proc.), niewydolność układu krążenia (55 proc.) oraz cukrzyca (28 proc.).

W Szwajcarii pod kątem nosicielstwa koronawirusa przebadano już około 162,5 tys. osób, w 15 proc. przypadków z wynikiem pozytywnym. (PAP)