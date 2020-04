Müller w rozmowie w Programie Trzecim Polskiego Radia odniósł się do pojawiających się w mediach informacji dotyczących rozszerzenia tzw. tarczy antykryzysowej. Chodzi o doniesienia, że Poczta Polska miałaby zyskać uprawnienia do otwierania przesyłek urzędowych, skanowanie ich i dostarczania elektronicznie do adresatów.

"Ta informacja jest nieprawdziwa, jest kłamstwem. Jest przepis, który pozwala za zgodą, wyraźną zgodą osoby, która jest adresatem otworzyć przesyłkę, jeżeli sama nie może jej odebrać" - podkreślił Müller.

Jak dodał osoba, która jest w kwarantannie i chce dostać pismo urzędowe będzie mogła - przez udzieloną zgodę za pomocą profilu zaufanego - wyrazić zgodę, aby Poczta otworzyła przesyłkę urzędową, zeskanowała ją i przesłała na maila. "To jest usługa, która funkcjonuje w wielu państwach na świecie" - zapewnił. Ale - jak zaznaczył rzecznik rządu - za wyraźną zgodą osoby, której to dotyczy.

"To jest ułatwienie dla takiej osoby. Nie ma nic wspólnego z otwieraniem poczty bez zgody obywatela, tym bardziej poczty prywatnej" - powiedział. Jak podkreślił Müller tzw. usługa hybrydowa jest "zawsze za zgodą obywatela".

Rzecznik rządu był też pytany o zwolnienie z ZUS dla większych firm, zatrudniających do 49. osób. Müller powiedział, że rząd przewiduje rozszerzenie działań, ale zaznaczył, że o szczegółach nie chce na razie mówić.

"Fakt jest taki, że rozszerzenie tych działań nastąpi, natomiast o zakres jaki będzie, to będzie przyjmowała Rada Ministrów. W tej chwili trwają dyskusje, jak to ma wyglądać" - powiedział.

Müller stwierdził, że rozszerzenie zwolnienia z ZUS o firmy zatrudniające od 10 do 49. osób jest "właściwie zdecydowane", jedynie zakres tego zwolnienia jest jeszcze przedmiotem dyskusji. "Przedstawimy go w najbliższych dniach" - zapowiedział.