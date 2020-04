Szef KPRM poinformował również, że zostało zakupionych 300 tys. testów. Zarówno Dworczyk, jak i minister zdrowia Łukasz Szumowski apelowali podczas sobotniej konferencji o pozostanie w domach podczas Wielkanocy. Minister zdrowia ocenił, że nic nie wskazuje na to, że epidemia wygaśnie w najbliższych tygodniach. Poinformował, że w najbliższym tygodniu przedstawi kolejne rekomendacje ws. ewentualnych obostrzeń dla obywateli, które miałyby obowiązywać po świętach.

Dworczyk podkreślił, że kwestia zaopatrzenia personelu medycznego i służb w środki ochrony osobistej to wyzwanie, z którym mierzy się dziś cały świat. W tym kontekście zaznaczył, że zgodnie z zaleceniem premiera od 10 dni prowadzona jest intensywna akcja uzupełniania asortymentu, środków ochrony osobistej, które zostały zakontraktowane z Chin oraz innych państw produkujących zamówiony sprzęt.

Zaznaczył, że sprzęt i środki ochrony trafiają już do placówek służby zdrowia. "30 mln maseczek medycznych, 28 mln masek z filtrami Hepa, 17,5 mln kompletów rękawic jednorazowych, ponad 1,5 mln kombinezonów ochronnych, blisko 2 mln gogli - to tylko zakupy, kontraktacje z ostatnich 10 dni" - poinformował szef KPRM. Podkreślił, że są również realizowane zamówienia z poszczególnych samorządów, które chcą uzupełnić swoje zapasy.

"Zostało zakupionych 300 tys. testów, to są oczywiście kolejne testy, łącznie ich w tej chwili mamy około chyba 400 tys." - poinformował szef KPRM. Dodał, że za pośrednictwem Agencji Rozwoju Przemysłu w różnych firmach zarówno publicznych i prywatnych są w tej chwili stawiane linie produkcyjne m.in. maseczek medycznych, które będą trafiały do szpitali. "W czerwcu te moce produkcyjne powinny już być na poziomie 100 mln sztuk miesięcznie" - dodał szef KRPM.

Dworczyk zaznaczył w tym kontekście, że w ostatnich kilkunastu latach linie produkcyjne środków ochronnych z całego świata zostały przeniesione głównie do Chin. "Stąd zakup całych linii maszyn do produkcji tego asortymentu medycznego, uruchamianie w poszczególnych spółkach tak, byśmy mieli podstawowe potrzeby w tym zakresie zapewnione" - powiedział minister.

"Równolegle Agencja Rezerw Przemysłu stworzyła sześć grup produkcyjnych zrzeszających ponad 100 szwalni. I dzięki temu już w kwietniu taki miesięczny wolumen masek niemedycznych, czyli dla każdego obywatela, czyli osób, które nie stykają się na tym pierwszym froncie z osobami zarażonymi, czy pacjentami - to będzie 40 mln sztuk" - podał szef KPRM.

Minister Szumowski odniósł się do unijnego przetargu na materiały ochronne i sprzęt medyczny. Poinformował, że do dziś nie ma umów między kontrahentami, ani terminów dostaw. Podkreślił, że przed sprowadzaniem materiałów z Chin był on rozdysponowany z zasobów Agencji Rezerw Materiałowych.

Szumowski poinformował, że w zeszłym tygodniu wydano z magazynów 7 mln 240 tys. maseczek, 2 mln 690 tys. rękawiczek, 400 tys. litrów płynu do dezynfekcji, 500 tys. masek z filtrem Hepa. Dodał, że zakupiono też 1000 respiratorów, z których 165 jest już w Polsce.

Według szefa MZ, sprzęt został dostarczony do 19 szpitali jednoimiennych, 80 szpitali z oddziałami zakaźnymi oraz 500 pozostałych szpitali, ponad 1500 zespołów ratownictwa medycznego, ponad 9 tys. praktyk lekarzy, prawie 14 tys. aptek oraz laboratoriów, posterunków Straży Granicznej i policji.

"Mamy taki etap epidemii, że niedługo prawdopodobnie będziemy prosili, żeby cały personel medyczny nosił na stałe maseczki w pracy" - mówił. Podkreślił, że należy chronić wszystkich medyków w pierwszej kolejności.

Szumowski poinformował również, że obecnie wykonuje się ok. 6 tys. testów na dobę, a w samych laboratoriach jest ok. 150 tys. testów, a kolejne 500 tys. jest już zakontraktowanych, co daje łącznie blisko 800 tys. zakontraktowanych testów genetycznych. "Chcemy, żeby jak najszybciej, jak najwięcej testować. Medycy mają szybką ścieżkę testowania" - zapewnił.

Poinformował również, że w sobotę zostało wydane zarządzenie, zgodnie z którym wszystkie szpitale w Polsce będą miały sfinansowane ze środków NFZ wykonywanie testów pacjentów i pracowników.

Minister zdrowia ocenił, że w najbliższych dniach liczba zachorowań będzie rosnąć i "nic nie wskazuje na to, żeby epidemia miała wygasnąć w najbliższych tygodniach".

Jak podkreślił, w każdym tygodniu treść rozporządzeń dotyczących zaleceń i obostrzeń dla obywateli będzie dostosowywana do bieżącej sytuacji. "Wiemy, że zbliżają się święta Wielkiej Nocy i też będziemy musieli tutaj przeanalizować i zareagować na tę wyjątkową sytuację" - mówił.

Zarówno minister zdrowia, jak i szef KPRM apelowali, aby w Wielkanoc pozostać w domu i maksymalnie ograniczyć przemieszczanie się. "Rekomendacja jest jednoznaczna, aby w te święta zrezygnować z podróży, aby w te święta pozostać w domach" - mówił Dworczyk.

Podobny apel wystosował minister zdrowia. "To są święta nowego życia i oby takie były i postarajmy się, żeby były symbolem życia, a nie epidemii, która może zdziesiątkować nas, jeżeli zintensyfikujemy nasze kontakty międzyludzkie" - podkreślił Szumowski

Pytany o ewentualne nowe obostrzenia, które mają zostać wprowadzone po świętach, odpowiedział, że swoje rekomendacje przedstawi w tym tygodniu premierowi.