NHS Nightingale Hospital, który znajduje się na terenie centrum konferencyjno-wystawienniczego London ExCel, może przyjąć 500 pacjentów, a docelowo ma to być 4000, co oznacza, że będzie on największym szpitalem w Wielkiej Brytanii. Pierwsi chorzy mają do niego trafić na początku przyszłego tygodnia. W przekształceniu hal London ExCel w szpital wydatnie pomogła armia.

Uroczystego otwarcia szpitala dokonał następca tronu, książę Karol, choć zrobił to zdalnie - z posiadłości Balmoral w Szkocji, gdzie izolował się z powodu tego, że sam był zakażony koronawirusem. Nazwał budowę szpitala "spektakularnym i niemal niewiarygodnym wyczynem". "To pokazuje, jak niemożliwe może stać się możliwe i jak dzięki ludzkiej woli i pomysłowości możemy osiągnąć to, co niewyobrażalne. W tym mrocznym czasie to miejsce będzie jaśniało" - oświadczył książę Karol.

Fizycznie w ceremonii otwarcia - odbywającej się z zachowaniem dwumetrowej odległości między wszystkimi obecnymi - uczestniczył natomiast brytyjski minister zdrowia Matt Hancock, który w czwartek również zakończył izolację z powodu koronawirusa. Powiedział on, że budowa szpitala jest świadectwem pracy i błyskotliwości wielu zaangażowanych osób i pokazała to, co najlepsze w NHS, publicznej służbie zdrowia.

"W tych niespokojnych czasach, gdy ten niewidzialny zabójca (koronawirus) prześladuje cały świat, fakt, że w tym kraju mamy NHS, jest jeszcze bardziej cenny niż wcześniej" - mówił Hancock.

Kolejne dwa takie tymczasowe szpitale mają być gotowe do przyjęcia pacjentów 12 kwietnia, czyli w Niedzielę Wielkanocną. Powstają one w Narodowym Centrum Wystawienniczym (NEC) w Birmingham oraz w centrum konferencyjnym w Manchesterze. Pierwszy ma pomieścić początkowo 2000 pacjentów, ale z możliwością zwiększenia tej liczby, drugi - tysiąc.

W dalszej kolejności - ale też w niedługim czasie - w tymczasowe szpitale przekształcone zostaną centrum konferencyjne SEC w Glasgow, które przyjmie 1000 pacjentów i stadion Principality w Cardiff, gdzie będzie 2000 łóżek dla chorych. W piątek zaś NHS ogłosił, że dwa następne powstaną na Uniwersytecie Zachodniej Anglii w Bristolu i w centrum konferencyjnym w Harrogate w hrabstwie North Yorkshire. Pomieszczą one odpowiednio 1000 i 500 łóżek szpitalnych.

W piątek po południu ministerstwo zdrowia poinformowało, że minionej doby, czyli od godz. 17 w środę do godz. 17 w czwartek, w Wielkiej Brytanii z powodu koronawirusa zmarły 684 osoby. To największa dobowa liczba zgonów od początku epidemii. W efekcie liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 3605, czyli jest już większa niż w Chinach, gdzie zaczęła się pandemia.