Zwracając się do obywateli w telewizyjnym orędziu Putin powiedział, że działania podjęte do tej pory pozwoliły Rosji "zyskać na czasie w celu działań wyprzedzających" i zmobilizować zasoby systemu ochrony zdrowia, "po to, aby walka z epidemią była maksymalnie skuteczna".

Jednakże - jak dodał - podejmując decyzje "należy zdawać sobie sprawę, że zagrożenie utrzymuje się". Powołując się na ocenę ekspertów Putin wskazał, że "szczyt epidemii na świecie nie został jeszcze osiągnięty, w tym również w naszym kraju".

W związku z tym - kontynuował - podjął decyzję o przedłużeniu dni wolnych od pracy do 30 kwietnia włącznie, przy utrzymaniu pensji. Nadal będą działać organy władzy, przedsiębiorstwa, które muszą utrzymać produkcję, placówki medyczne, apteki, sklepy z towarami pierwszej potrzeby i służby zapewniające niezbędne do życia usługi.

Rosyjski prezydent przyznał, że w niektórych regionach Rosji "koronawirus stworzył poważne zagrożenie dla ludzi" i tak jest w Moskwie, gdzie "nie udaje się na razie przełamać sytuacji".

Zaznaczył, że w różnych regionach Federacji Rosyjskiej sytuacja wygląda rozmaicie. W jednych miejscach "powinny być przestrzegane surowsze ograniczenia, a w innych - utrzymując wysoki stopień gotowości - wystarczą lokalne, punktowe rozwiązania" - powiedział Putin.

Poinformował, że ze względu na tę specyfikę wyda dekret o przyznaniu szefom regionów dodatkowych kompetencji. "Regiony same, w znacznej mierze uwzględniając obiektywną sytuację, będą podejmować decyzję o tym, jaki reżim wprowadzony zostanie - zgodnie z dekretem prezydenta - w podmiocie Federacji Rosyjskiej bądź w poszczególnych jednostkach miejskich" - powiedział.

Putin obiecał, że jeśli sytuacja na to pozwoli, to zapowiadany okres wymuszonych dni wolnych zostanie skorygowany "w kierunku skrócenia" tego terminu.

Jest to drugie w ostatnich tygodniach orędzie Putina do obywateli w związku z pandemią koronawirusa. 25 marca rosyjski prezydent zarządził tydzień wolnego, do 5 kwietnia włącznie.

W ciągu ostatniej doby odnotowano w Rosji 771 nowych przypadków zakażenia koronawirusem; łączna liczba zakażeń wzrosła w kraju do 3548 - poinformował w czwartek sztab powołany przez władze do walki z epidemią.

O przedłużenie dni wolnych zwróciła się wicepremier Tatiana Golikowa, zaapelował o to również państwowy urząd Rospotriebnadzor odpowiedzialny za kwestie sanitarne. Szefowa tego urzędu Anna Popowa mówiła, że ze względu na 14-dniowy okres inkubacji koronawirusa skuteczny czas przerwania kontaktów społecznych powinien być dłuższy niż 14 dni. Media rosyjskie wyrażały zaś przypuszczenie, że dni wolne zostaną wydłużone tylko do 12 kwietnia.