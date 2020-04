"Rozumiem, że państwa członkowskie mogą przyjąć specjalne środki w odpowiedzi na kryzys dotyczący zdrowia. Jednak obawiam się, że pewne środki idą za daleko. Jestem szczególnie zaniepokojona sytuacja na Węgrzech. Podejmiemy działania w tej kwestii, jeśli będą niezbędne, tak jak to robiliśmy w przeszłości" - powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej.

Dodała, ze środki nadzwyczajna powinny być ograniczone do tego, co jest niezbędne. "Powinny być proporcjonalne, powinny odpowiadać sytuacji. Nie powinny trwać przez nieograniczony czas. Co ważne, powinny podlegać regularnej kontroli" - dodała von der Leyen.