Z informacji przekazanej przez KGP wynika, że ostatniej doby policjanci sprawdzili prawie 142 tys. osób poddanych przymusowej kwarantannie. Policja zwraca uwagę, że jest to pierwszy dzień od początku podjętych działań, kiedy liczba osób poddanych przymusowej kwarantannie się zmniejszyła.źródło: ShutterStock

