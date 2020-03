Mamy potencjalną szczepionkę, która "z dużym prawdopodobieństwem jest skuteczna przeciw koronawirusowi. Mamy możliwości, by zwiększyć jej produkcję w relatywnie krótkim czasie" - powiedział w wywiadzie dla telewizji NBC szef Johnson & Johnson Alex Gorsky.

Koncern utrzymuje, że jeśli szczepionka okazałaby się skuteczna, to mogłaby się pojawić na rynku na początku przyszłego roku, a jej cena nie byłaby wygórowana. Johnson & Johnson chciałby wtedy wyprodukować miliard szczepionek do końca 2021 roku.

Na świecie trwa bezprecedensowy wyścig o to, która z firm znajdzie skuteczny preparat biologiczny na koronawirusa i zacznie go sprzedawać na rynku. Zazwyczaj potrzeba od pięciu do siedmiu lat badań nim szczepionka uzyska stosowne certyfikaty i pozwolenia. Tym razem jednak okres ten prawdopodobnie zostanie znacznie skrócony. Johnson & Johnson chce uzyskać zgodę na sprzedaż w oparciu o przepisy dotyczące nagłych wypadków.

Johnson & Johnson to jedna z wielu firm pracujących nad szczepionką. Testy kliniczne rozpoczął amerykański Narodowy Instytut Alergii i Chorób Zakaźnych oraz firma Moderna. Nad szczepionką pracuje również m.in. francuska firma Sanofi.