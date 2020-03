Premier Kanady Justin Trudeau zapowiedział w sobotę, że od poniedziałku nikt, u kogo widoczne są objawy zarażenia, takie jak kaszel, gorączka czy trudności w oddychaniu, nie będzie mógł wsiąść do samolotu ani pociągu na trasach krajowych.

„Będzie to regulacja, której przestrzeganie będzie egzekwowane, ale jednocześnie przypominamy: pozostańcie w domu, o ile podróż nie jest niezbędnie konieczna” - zaapelował szef rządu.

Trudeau zwrócił uwagę na informacje z Kolumbii Brytyjskiej, w której - jak pokazują dane - wzrost liczby zakażeń koronawirusem spowolnił.

Jak mówiła w piątek odpowiedzialna za służbę zdrowia w tej prowincji dr Bonnie Henry, modele używane w prowincji wskazują, że ograniczenia przestrzegane w kontaktach z ludźmi zaczynają spowalniać tempo wzrostu liczby nowych przypadków. Według danych przyrost liczby nowych zakażonych mógł zostać zmniejszony nawet o połowę.

Media cytowały dane, według których porównano krzywe wyznaczające liczbę zakażeń w Kolumbii Brytyjskiej z analogicznymi krzywymi dla północnych Włoch i prowincji Hubei w Chinach, gdzie w Wuhan odnotowano w ub.r. pierwsze przypadki koronawirusa. Danych użyto do określenia, czy w skrajnej sytuacji Kolumbia Brytyjska miałaby wystarczającą liczbę łóżek szpitalnych i respiratorów. Porównanie modeli wskazuje na spłaszczenie krzywej dla Kolumbii Brytyjskiej, jednak Henry podkreśliła, że to wciąż wykresy używane nie do prognozowania rozwoju sytuacji, a jedynie przedstawiające różne scenariusze dla celów lepszego planowania działań.

18 marca Kolumbia Brytyjska wprowadziła stan nadzwyczajny w związku z koronawirusem. Podobnie jak w innych prowincjach Kanady zamknięte są tam szkoły i uniwersytety, odwołano imprezy kulturalne i sportowe. Nie działają biblioteki, pływalnie i inne publicznie dostępne miejsca spotkań, bary i kluby nocne. Odwołano egzaminy na prawo jazdy. Sądy działają w ograniczonym zakresie. Wybory uzupełniające i referenda zostały odsunięte na później. Granica z USA jest zamknięta.

Liczba zakażonych koronawirusem wynosiła w sobotę w Kanadzie 4933.