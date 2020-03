O śmierci dziennikarza poinformowała na Twitterze jego żona, Sylwia Wysocka, prosząc jednocześnie o uszanowanie prywatności i spokoju rodziny.

Marek Lehnert ukończył studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1975 roku mieszkał na stałe w Rzymie i współpracował z "Tygodnikiem Powszechnym". Od 1980 do 1984 pracował w polskojęzycznej wersji gazety "L’Osservatore Romano". Do 1993 roku był watykańskim korespondentem Radia Wolna Europa, a od 1994 roku do 28 lutego 2017 roku korespondentem Polskiego Radia w Rzymie.

Razem z Andrzejem Drzycimskim napisał książkę "Osiem dni w Polsce" o drugiej pielgrzymce Jana Pawła II do Polski.

W 2019 roku wydał książkę "Korespondent. Przełomowe wydarzenia, kulisy niezwykłych spotkań, tajemnice życia w Watykanie".