Trump wezwał koncerny samochodowe do natychmiastowej produkcji respiratorów

We wpisie na Twitterze Trump wezwał General Motors do otwarcia zakładu w Lordstown w stanie Ohio lub w innym miejscu i "natychmiastowego rozpoczęcia produkcji respiratorów". Podobny apel skierował do Forda.źródło: ShutterStock